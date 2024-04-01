Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesindeki Asmacık köyünün 30 yıllık muhtarı yeniden seçildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 7 hanede 18 seçmeni bulunan Asmacık köyünün 30 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, yeniden muhtar oldu.
67 yaşındaki Coşar, bir dönem azalık yaptığı Asmacık köyünde 1994'te 60 seçmenin oyuyla muhtarlığa seçildi.
Tarım ve hayvancılığın yapıldığı 20 haneli köy nüfusunun büyük kısmı, iş olanakları nedeniyle 2000'li yıllarda Denizli'nin Sarayköy ilçesine göç etti.
Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, köydeki seçmen sayısının 18 olduğunu söyledi.
Kendisinin yedinci dönemi olduğunu belirten Coşar, "Bundan sonra aday olmayacağım. Gençlere bırakacağım. Köyde yapılacaklar şeyler var. Köydeki yaş ortalaması 60. Bir aday daha vardı çekildi. Ben köyümü bekliyorum. Zaten kimse yok. Kışın 6 hanesiyiz. Yazın ise 15 kişiyiz." diye konuştu.
Muhtarın oğlu Feridun Coşar, babasının Asmacık köyünde 6 dönemdir muhtar olduğunu ifade etti.
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