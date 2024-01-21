Afyonkarahisar\'ın İscehisar ilçesinde refüje devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

10:20 • •
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
T.B. (32) idaresindeki 16 P 4724 plakalı otomobil, ilçe girişinde refüje devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan F.B. (64), H.N.B. (12) ile R.B. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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