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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde refüje devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde refüje devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde T.B. (32) idaresindeki otomobil, ilçe girişinde refüje devrildi. Kazada, otomobilde bulunan F.B. (64), H.N.B. (12) ile R.B. (9) yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İscehisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar\'ın İscehisar ilçesinde refüje devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
21.01.2024 - 13:31,
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

T.B. (32) idaresindeki 16 P 4724 plakalı otomobil, ilçe girişinde refüje devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan F.B. (64), H.N.B. (12) ile R.B. (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde refüje devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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