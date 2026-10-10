Afyonkarahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Akarçay'da tanışma etkinliğinde örgü ördü

Afyonkarahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi, "Birlikte Örelim, Birlikte Tanışalım" etkinliği düzenledi.

Akarçay'daki etkinlikte, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aliye Mete Sert ve meclis üyeleri, yanlarında getirdikleri ipleri katılımcılara dağıtarak örgü ördüler.

Etkinlikte örülen motifler birleştirilerek ağaç gövdesine yerleştiririldi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aliye Mete Sert, gazetecilere, düzenledikleri etkinliğin amacının kadınlarla tanışmak olduğunu söyledi.

Fikirleri önemsediklerini dile getiren Sert, "Güzel güneşli bir cumartesi gününde de kadınlarla Akarçay'da buluştuk. Birlikte tığlarla ördüğümüz motifleri de ağaçları giydirme yaparak renklendireceğiz." dedi.

Selçuklu Mahalle Muhtarı Öznur Hız, kadınların birbiriyle tanışma fırsatı bulduğunu ifade etti.