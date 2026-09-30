Afyonkarahisar Sandıklı\'da kamyonette çıkan yangın aracı kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonette çıkan yangın, araçta hasara yol açtı.

? Başağaç köyü yakınlarında seyir halindeki bir kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

?Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

? İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.