Afyonkarahisar Sandıklı'da Minibüs ile Tır Çarpıştı: 14 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da Minibüs ile Tır Çarpıştı: 14 Yaralı

Afyonkarahisar Sandıklı\'da Minibüs ile Tır Çarpıştı: 14 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.Y. idaresindeki sera işçilerini taşıyan minibüs ile S.B. yönetimindeki tır çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

19.02.2024 21:17  Güncelleme: 21:17
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 03 AAS 175 plakalı sera işçilerini taşıyan minibüs, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda S.B. yönetimindeki 52 K 0626 tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve 8 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine, 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, durumu ağır olan bir kişi de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sandıklı'da Minibüs ile Tır Çarpıştı: 14 Yaralı - Son Dakika
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