Afyonkarahisar Sandıklı'da yöresel ürün satışı yapılan noktalarda denetimde 4 satıcıya ceza
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde zabıta ekipleri, yol güzergahlarında yöresel ürün satışı yapılan tezgahlarda denetim gerçekleştirdi. Eksik gramaj, hijyen ve etiket şikayetleri üzerine yapılan denetimlerde mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen 4 satıcıya cezai işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yol güzergahlarında yöresel ürün satışı yapılan noktalara yönelik denetimlerde, mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen 4 satıcıya cezai işlem uygulandı.
Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başkan Adnan Öztaş'ın talimatıyla patates, soğan, köy ekmeği ve yöresel ürünlerin satıldığı tezgahlarda denetim gerçekleştirdi.
Ürünlerin gramajı, kalitesi ve satış şartlarını inceleyen ekipler, vatandaşlardan gelen eksik gramaj, hijyen ve etiket şikayetleri üzerine denetimlerini sıkılaştırdı.
Kurallara uymadığı tespit edilen 4 satıcıya ceza kesilirken, belediye yetkilileri tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
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