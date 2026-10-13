Afyonkarahisar Şuhut'ta işçi taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, sürücü tutuklandı

Afyonkarahisar Şuhut'ta işçi taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, sürücü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, sürücü ve 26 kişi yaralandı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 1 kişinin öldüğü midibüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Hastanede tedavisi tamamlanan midibüs sürücüsü E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan E.G. adliye sevk edildi.
Sürücü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
E.G. idaresindeki 03 SK 073 plakalı işçileri taşıyan midibüs, dün, Uzunpınar köyü yakınlarında devrilmiş, kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, sürücü ve 26 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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