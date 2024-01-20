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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kadın Emeği Pazarı'nın açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kadın Emeği Pazarı'nın açılışını gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Selçuklu Mahallesi'ndeki Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde Kadın Kültür Evleri, Kooperatifleri ve Halk Eğitim Merkezinin ürünlerinin yer aldığı Kadın Emeği Pazarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Yiğitbaşı, kadın emeğini daha görünür kılmak ve kadınlara destek olmak için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti. Ayrıca, İhsaniye ilçesi Demirli köyünde Kadın Ürünleri Pazarı'nın açılacağı müjdesini verdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kadın Emeği Pazarı\'nın açılışını gerçekleştirdi
20.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Kadın Emeği Pazarı"nın açılışını gerçekleştirdi.

Yiğitbaşı, Selçuklu Mahallesi'ndeki Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde Kadın Kültür Evleri, Kooperatifleri ve Halk Eğitim Merkezinin ürünlerinin yer aldığı açılışta, üreten kadınlara motivasyon oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Buradaki kadınlarda gördüğü heyecan ve sevincin kendilerini de motive ettiğini aktaran Yiğitbaşı, "Kadın emeğini daha görünür kılmak, onları her alanda desteklemek, aynı zamanda Olgunlaşma Enstitümüzü geliştirmek için elimizden gelen desteği her zaman vereceğiz" dedi.

Yiğitbaşı, İhsaniye ilçesi Demirli köyündeki Kadın Ürünleri Pazarı'ında Afyonkarahisar'daki bütün ilçe ve beldelerde üreten kadınların satış yapabileceği müjdesini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından il protokolünce, Kadın Emeği Pazarı'nın açılışı yapıldı.

Açılışa, Yiğitbaşı ve Sünnetci'nin yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Numan Yöner, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, daire müdürleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kadın Emeği Pazarı'nın açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika


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