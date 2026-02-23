Ağabey Kardeşini Vurdu: Yakup A. Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Küpçüler Mahallesi'nde M.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Yakup A'ya (30) pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yakup A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
