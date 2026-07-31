Ağabeyinin Anısına Mezun Oldu - Son Dakika
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Ağabeyinin Anısına Mezun Oldu

Ağabeyinin Anısına Mezun Oldu
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Lübnanlı Mohamad Sabra, mezuniyetinde hayatını kaybeden ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

İstanbul'da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü başarıyla tamamlayan Lübnanlı Mohamad Sabra, mezuniyet töreninde 4 ay önce İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Lübnanlı Mohamad Sabra (24), Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde okumak üzere 2020 yılında İstanbul'a geldi.

Başarılı bir öğrenim süreci geçiren Sabra, mezuniyetine 4 ay kala Lübnan'da yaşayan ağabeyi Hassan'ın İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği haberini aldı.

Kendisine maddi manevi destek olan ağabeyinin kaybıyla sarsılan Sabra, çabalarının boşa gitmemesi için derslerine yoğunlaştı ve mezun olmaya hak kazandı.

Sabra, ailesinden hiç kimsenin gelemediği mezuniyet törenine kendisini yalnız hissetmemek için ölen ağabeyinin fotoğrafıyla katıldı.

Cüppe ve kep giydiği tören boyunca ağabeyinin fotoğrafını kucağında taşıyan Sabra, mezuniyet gecesini üniversitenin Beşiktaş kampüsünde AA muhabirine anlattı.

Boynunda annesinin isminin Lübnan haritası üzerine oyulmuş baş harfini taşıyan Sabra, ağabeyinin fotoğrafını göstererek, "Bu benim abim. 4 ay önce İsrail'e karşı savaşırken hayatını kaybetti. Güney Lübnan'da insanlara yardım ediyordu. Ailemde üniversiteden mezun olan tek kişi benim. Ağabeyim sayesinde buradayım. Her başarımda beni destekledi, hep arkamda oldu. Bu özel günümde de benimle birlikte olmak istiyordu ama artık bizimle değil. O yüzden onun resmini taşıyorum. Benimle hep gurur duyuyordu. " diye konuştu.

"Ağabeyimin varlığını yanımda hissetmek istedim"

Sabra, hayatını kaybetmese ağabeyinin törene katılacağını kaydederek, "Bu özel günümüzü hep birlikte burada kutlamak istiyorduk, hep yanımda olmak istiyordu. O yüzden onun resmini taşıyorum. Onu çok kısa bir süre önce kaybettim. Lübnan'da yaşadığımız savaşlardan ve problemlerden dolayı ailemden kimse buraya gelemedi. Buraya gelmeleri de çok maliyetli olurdu. Yanımda kimse olmadığı için ağabeyimin varlığını yanımda hissetmek istedim." ifadelerini kullandı.

Törende kendisini yalnız hissetmediğini belirten Sabra, "Ailemden biri olsun yanımda istedim, bu yüzden fotoğrafını getirdim. Bu sadece benim başarım değil aynı zamanda ağabeyimin de başarısı. Çünkü hep onun da hayaliydi benim okulumu bitirmem." dedi.

Sabra, okul arkadaşlarının ve ailelerinin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, törende de desteklerini hissettiğini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Sabra, şu anda bir yerde işe başladığını, gelecekte ise kendi alanında yüksek lisans yapmak istediğini anlattı.

Sabra, Lübnan'a gittiğinde diplomasını ağabeyine götürmeyi planladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağabeyinin Anısına Mezun Oldu - Son Dakika

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