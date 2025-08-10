Ağaç Devrildi, İki Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Çetilli Mahallesi'nde yaşayan İlhan Kaşık'ın (60) üzerine, ormanlık arazide kestiği ağaç devrildi.
Kaşık, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaşık'ın cenazesi. incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
