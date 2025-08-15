Ağaç Hafif Ticari Aracın Üstüne Düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.
Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bazı çam ağaçları yola devrildi. Ağaçlardan biri caddede ilerleyen M.A. idaresindeki 60 ADN 720 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.
Bölgedeki sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kaldırıldı.
Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
