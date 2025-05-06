Ağaç Keserken Altında Kaldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayadibi köyünde Raşit A'nın (45) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Raşit A'nın cenazesi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.