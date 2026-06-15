Ağaçlar Fotosentez Yapsa da Karbon Depolama Düşük Kalabilir - Son Dakika
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Ağaçlar Fotosentez Yapsa da Karbon Depolama Düşük Kalabilir

15.06.2026 10:41
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Araştırma, ağaçların fotosentez yapmasının uzun vadede karbon depolama ile her zaman ilişkilendirilmediğini ortaya koydu.

ABD'de yapılan araştırmada, ağaçların fotosentez yoluyla daha fazla karbon emmesine rağmen bunun her zaman büyümeye ve uzun vadeli karbon depolanmasına dönüşmeyebileceği belirlendi.

Columbia Üniversitesi bünyesindeki Lamont-Doherty Yer Gözlemevi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, ABD'nin doğusu ve California'daki 137 farklı noktanın uydu görüntüleri, saatlik karbondioksit ölçümleri, gövde sensörleri ve kaç yıllık olduğuna ilişkin halka analizleri incelendi.

Araştırmada, meşe ağaçlarının yaz ortasına kadar büyümeyi durdurmasına rağmen yılın ilerleyen dönemlerine kadar fotosenteze devam ettiği tespit edildi.

Fotosentez ile büyüme arasındaki ilişkinin sanılandan farklı şekilde ayrışabildiğini ortaya koyulan araştırmada, özellikle kurak ve sıcak dönemlerde ağaçların büyümesi dururken fotosentezin bir süre daha devam ettiği, bu süreçte alınan karbonun önemli bir kısmının odun dokusunda depolanmak yerine yaprak, kök ve kısa ömürlü biyolojik süreçlerde kullanıldığı ya da yeniden atmosfere salındığı belirtildi.

Araştırmada, ormanların karbon alma kapasitesi ile karbonu odun gibi uzun ömürlü depolara aktarma kapasitesinin birbirine sıkı bağlı olmadığına işaret edilerek, iklim değişikliğiyle birlikte bu ayrışma artarsa, ormanlar fotosentez yapsa bile karbonu uzun süreli depolayamayabileceği vurgulandı.

Çalışmanın başyazarı Mukund Palat Rao, mevcut iklim modellerinin genellikle "fotosentez varsa büyüme vardır" varsayımına dayandığını ancak bulguların bunun her zaman doğru olmadığını gösterdiğini söyledi.

Rao, sıcak ve kurak koşullarda büyümenin hızlı şekilde durduğunu, ancak fotosentezin daha düşük bir hızda da olsa devam edebildiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaçlar Fotosentez Yapsa da Karbon Depolama Düşük Kalabilir - Son Dakika

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