Ağbaba'dan Sağlık Bakanı'na Eleştiri - Son Dakika
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Ağbaba'dan Sağlık Bakanı'na Eleştiri

Ağbaba\'dan Sağlık Bakanı\'na Eleştiri

CHP'li Veli Ağbaba, bakanı istifaya çağırarak sağlık sistemine güvenin azaldığını vurguladı.

19.11.2024 15:57
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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, " Türkiye'de iyi bir şey oldu mu siz yapıyorsunuz, kötü bir şey olunca sizin hiç sorumluluğunuz yok mu? Şehir hastanelerini AKP yapıyor, çocuk ölümlerini çete yapıyor. Size güvenmiyoruz. Size oy verenlerin bile yüzde 75'i yargı bağımsızlığına inanmıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir hastane olacak da AKP'yle ilişkisi olmayacak, olacak iş değil. Para olacak da AKP'yle ilişki olmayacak, buna kargalar bile gülmez. Memlekette kirli parayla işi olup sizinle aile resmi çekilmeyen var mı" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yenidoğan çetesine ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki göstererek istifaya çağırdı.

Veli Ağbaba, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu akıl alacak bir iş değil. Türkiye'deki en büyük sorun cezasızlık. Bırakın bakanı bir tane sağlık çalışanı istifa etmiş değil. Bu olay başka bir ülkede olsa hükümet düşer. Türkiye'de utanma duygusunun yok olduğunu görüyoruz. Bunun sorumlusunun olması lazım. Çete yargılanıyor peki burada sizin hiç ihmaliniz yok mu? 18 yıl çocuğu olmayan karı kocanın çocuğu ölüyor, üzülmekle kınamakla kalıyorsunuz. TBMM'nin bu utanç verici duruma el atması lazım. İnsanların güven duygusunu tekrar kazanmak istiyorsanız ceza verilmeli. İstifa en önemli tavırdır. Türkiye'de iyi bir şey oldu mu siz yapıyorsunuz, kötü bir şey olunca sizin hiç sorumluluğunuz yok mu? Şehir hastanelerini AKP yapıyor, çocuk ölümlerini çete yapıyor. Size güvenmiyoruz. Size oy verenlerin bile yüzde 75'i yargı bağımsızlığına inanmıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir hastane olacak da AKP'yle ilişkisi olmayacak, olacak iş değil. Para olacak da AKP'yle ilişki olmayacak, buna kargalar bile gülmez. Burada birileri bedel ödemezse böyle olaylar daha çok yaşanır. Memlekette kirli parayla işi olup sizinle aile resmi çekilmeyen var mı?"

Kaynak: ANKA

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