AGD Gölbaşı Temsilciliği, Kaymakam\'a 11 Ekim\'deki sabah namazı programını anlattı

AGD Gölbaşı Temsilciliği, Kaymakam'a 11 Ekim'deki sabah namazı programını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AGD Gölbaşı Temsilciliği yetkilileri, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, 11 Ekim'de Bilal-i Habeşi Camisi'nde başlayacak 'Ödüllü Sabah Namazı Buluşmaları' programı hakkında bilgi verildi; programın her hafta farklı bir camide yapılması planlanıyor.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gölbaşı Temsilciliği yetkilileri, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Rüstemoğlu'na, dernek tarafından düzenlenecek "Ödüllü Sabah Namazı Buluşmaları" programı hakkında bilgi verildi.
Bilal-i Habeşi Camisi'nde 11 Ekim'de başlayacak programın, her hafta farklı bir camide gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kaynak: AA
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