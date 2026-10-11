Ağdemir, 'hakimlik garantili baro' haberlerini seçim öncesi algı olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Ağdemir, 'hakimlik garantili baro' haberlerini seçim öncesi algı olarak değerlendirdi

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Ağdemir, \'hakimlik garantili baro\' haberlerini seçim öncesi algı olarak değerlendirdi
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Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, bir televizyon programındaki sözlerinin bağlamından koparılıp 'hakimlik garantili baro' ifadeleriyle yansıtıldığını savundu. Ağdemir, bu yayınların baro seçimlerine bir hafta kala algı oluşturmayı amaçladığını öne sürdü.

(ANKARA) - Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, katıldığı bir televizyon programında konuşmasının bağlamından koparılarak "hakimlik garantili baro" ifadeleriyle servis edildiğini belirterek, haberlerin baro seçimlerine bir hafta kala algı oluşturma çabası olduğunu savundu.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçeği çarpıtarak algı oluşturma çabalarına geçit vermeyeceğiz. Ankara 2 No'lu Barosu ve şahsım hakkında son günlerde yayımlanan haberlerde, konuşmamın öncesi ve bağlamı göz ardı edilerek yalnızca belirli bir bölümünün kesilip servis edilmesi suretiyle kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmuştur. Bir baronun görevi yalnızca avukatların hak ve menfaatlerini savunmakla sınırlı değil, aynı zamanda genç hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve nitelikli hukukçuların yetişmesi için çalışmaktır.

Ankara 2 No'lu Barosu olarak bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Staj Eğitim Merkezimizde, genç meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye, onları mesleğe daha donanımlı hazırlamaya yönelik kapsamlı bir eğitim süreci yürütüyoruz. Bu eğitimlerden geçen, kendi başarılarıyla hakimlik ve savcılık sınavlarını kazanan genç hukukçularımızın mesleki yeterliliklerini ve başarılarını ilgili mercilere anlatmak, onların yanında durmak, gelişimlerini desteklemek, bir baro başkanı olarak sorumluluğumun doğal bir gereğidir.

Açıklamalarımın bağlamından koparılarak 'hakimlik garantili baro' gibi ucuz ve seviyesiz ifadelerle servis edilmesi, baro seçimlerine yalnızca bir hafta kala zavallı bir algı yaratma çabasının açık göstergesidir. Eleştiriye açığız; ancak sözlerimizin kesilerek anlamının değiştirilmesine, eğitimdeki emeğimizin itibarsızlaştırılmasına ve meslektaşlarımızın başarılarının siyasi hesaplara malzeme edilmesine asla sessiz kalmayacağız, müsaade etmeyeceğiz.

Ankara 2 No'lu Barosu Staj Eğitim Merkezimizde yetişen, mesleki sınavlarda başarı gösteren ve bugün hukuk camiasının farklı alanlarında görev üstlenen tüm meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz. Ankara 2 No'lu Barosu olarak, ülkemize daha nitelikli ve donanımlı hukukçular yetiştirmek ve hukuk camiamıza değer katmak için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Gökhan AğdemirAnkaraGüncelMedyaSon Dakika

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