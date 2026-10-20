Ağıralioğlu, 243,3 milyar dolarlık dış borç yükümlülüğü için hesap verme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ağıralioğlu, 243,3 milyar dolarlık dış borç yükümlülüğü için hesap verme çağrısı yaptı

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Ağıralioğlu, 243,3 milyar dolarlık dış borç yükümlülüğü için hesap verme çağrısı yaptı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kısa vadeli dış borç stokunun 176,6 milyar dolar, kalan vadeye göre dış borç yükümlülüğünün 243,3 milyar dolar olduğunu belirtti. Borçlanma ve faiz döngüsünü eleştiren Ağıralioğlu, artık hesap verme zamanı olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı rakam ortada; Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku 176,6 milyar dolar. Kalan vadeye göre dış borç yükümlülüğü ise 243,3 milyar dolar. Yıllardır aynı hikayeyi dinliyoruz: Borçlanıyoruz. Faiz ödüyoruz. Borçla dönen Türkiye kırılgandır. Artık rakamları makyajlama zamanı değildir. Artık millete sabır telkin etme zamanı değildir. Artık hesap verme zamanıdır" dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından "Borç büyüyor, Türkiye'nin vadesi kısalıyor" başlığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı rakam ortada; Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku 176,6 milyar dolar. Kalan vadeye göre dış borç yükümlülüğü ise 243,3 milyar dolar. Yıllardır aynı hikayeyi dinliyoruz; Borçlanıyoruz. Faiz ödüyoruz. Vadesi gelen borcu yeniden borçlanıyoruz. Sonra adına 'ekonomik program' diyoruz.

Bir devletin büyüklüğü, ne kadar borç bulabildiğiyle değil; ne kadar az borca muhtaç olduğu ile ölçülür. Türkiye'nin ihtiyacı, her seferinde yeni borç kapısı aramak değildir. Türkiye'nin ihtiyacı üreten, tasarruf eden, ihracat yapan ve dış finansmana mahküm olmayan güçlü bir ekonomi kurmaktır. Vatandaşın sırtına daha fazla vergi yükleyerek, yüksek faizle borçlanarak ve dış kaynağa bağımlı yaşayarak ekonomik bağımsızlık kurulamaz. Üreten Türkiye güçlüdür. Borçla dönen Türkiye kırılgandır. Artık rakamları makyajlama zamanı değildir. Artık millete sabır telkin etme zamanı değildir. Artık hesap verme zamanıdır. Çünkü 243,3 milyar dolarlık tablo, bize yalnızca borcun büyüklüğünü değil, Türkiye'nin nasıl bir ekonomik düzene mahkum edildiğini gösteriyor. Bu ülkenin ihtiyacı mazeret değildir. Bu ekonomi yönetiminin artık mazerete değil, hesaba ihtiyacı vardır."

Kaynak: ANKA
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