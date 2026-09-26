Ağıralioğlu, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan millileri kutladı - Son Dakika
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Ağıralioğlu, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan millileri kutladı

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Ağıralioğlu, Avrupa Boks Şampiyonası\'nda 10 madalya kazanan millileri kutladı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronzla Türkiye'yi Avrupa ikinciliğine taşıyan milli sporcuları kutladı. Ağıralioğlu, sosyal medyada sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçenleri tebrik etti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'nin 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla Avrupa ikincisi olduğunu anımsatarak, milli sporcuları kutladı.

Ağıralioğlu, "Her biri ringde azmi, emeği ve mücadelesiyle göğsümüzü kabarttı. Başta sporcularımız olmak üzere teknik heyetimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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