Ağıralioğlu, başkent oluşunun 103. yılında Ankara\'nın \'müstesna\' yerini vurguladı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuzağıralioğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak, "Ankara, taşıdığı değerleri ve çok zengin mirasıyla, Milli Mücadele ruhu ve Cumhuriyet'in kuruluşunda üstlendiği rolüyle milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kutladı.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bir milletin istiklal iradesi, Ankara'da başkent oldu… 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına basan Ankara, Milli Mücadele'nin karargahı, bağımsızlık yürüyüşümüzün kalbi oldu. 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesi ise bu tarihi sorumluluğun Cumhuriyet'in geleceğiyle buluşmasıydı adeta. Ankara'nın coğrafi konumu, Ankaralıların bağımsızlığa olan inancı ve Milli Mücadele boyunca ortaya koydukları kararlılık, bu tercihin temelinde yer aldı. Şehrin köklü Ahilik geleneği ve tarihi birikimi de Ankara'nın taşıdığı anlamı zenginleştiren değerler arasındaydı. Ankara, taşıdığı değerleri ve çok zengin mirasıyla, Milli Mücadele ruhu ve Cumhuriyet'in kuruluşunda üstlendiği rolüyle milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahiptir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü kutlu olsun..."