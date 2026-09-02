Ağıralioğlu: Girişimcinin önünü açacağız - Son Dakika
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Ağıralioğlu: Girişimcinin önünü açacağız

Ağıralioğlu: Girişimcinin önünü açacağız
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Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin geleceğinin girişimcilik ekosistemine bağlı olduğunu belirterek, genç girişimcilerin bürokrasiye takılmadan sermaye ve pazarlara erişebileceği bir düzen kuracaklarını söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin geleceğinin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine bağlı olduğunu belirterek, genç girişimcilerin bürokrasiye takılmadan sermayeye ve pazarlara erişebileceği bir düzen kuracaklarını ifade etti.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir memleketin en büyük sermayesi, 'Ben yapabilirim' diyebilen gençleridir. Biz ülkemizin geleceğinin girişimcilik ekosisteminin gelişmesinden geçtiğine inanıyoruz. Erişim engelleriyle, yurt dışından alışverişin yasaklanmasıyla; dünyadaki imkanlara erişimin kısıtlandığı bu atmosferde hangi teşvik verilirse verilsin istenen sonucun alınamayacağının görülmesi gerekiyor. Bizim vazifemiz; o cesaretin önünü açmak, iyi fikirle doğru sermayeyi buluşturmak, girişimciyle yatırımcı arasındaki güveni büyütmektir.

Biz girişimcimizin daha yolun başında bürokrasiye takılmadığı, sermayeye ulaşabildiği, ürettiğini satabileceği pazarlara erişebildiği bir düzen kuracağız. Kamuyu iyi fikirlerin önünde duvar değil, kapı haline getireceğiz. Genç girişimcilerimizin ilk müşteriye, yatırıma ve dünyaya ulaşmasını kolaylaştıracağız. Yatırım yapanın da emeğini ve sermayesini hukukla, öngörülebilirlikle ve güvenle koruyacağız. Girişimcimiz 'Ben yaparım' desin, yapsın. Biz onun önünü Türkiye'de açalım; o da ürettiği teknolojiyle, kurduğu markayla, yaptığı ihracatla dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin önünü açsın."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: Girişimcinin önünü açacağız - Son Dakika

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