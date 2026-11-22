Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Karabük'te partililerle bir araya geldi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan toplantı öncesinde konuşan Ağıralioğlu, partisinin milletin kalbinde her geçen gün büyüyen ümidi temsil ettiğini söyledi.

Seçim süreci konusunda memleket nöbetine hazırlandıklarını ifade eden Ağıralioğlu, "25 yıllık iktidar, elinde her türlü güç olduğu halde memleketin sorunlarını çözemediği için hayal kırıklığı yaratmıştır. Muhalefet de bu kadar sorun olduğu halde milletin umudu olamadığı için kırgınlık sebebidir. Anahtar Parti makul üçüncü bir yolun, üçüncü bir seçeneğin, iktidar ve muhalefet arasındaki tahterevalliyi bozabilecek yeni iradenin merkezidir." diye konuştu.

Ağıralioğlu, fon olayının sistemin muhasebe edilmesine imkan verecek şekilde konuşulması gereken bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı 'Sonuna kadar gidilmesi gerekiyor.' diyorsa gitsin. Adalet Bakanımız sonuna kadar kime dokunuyorsa dokunsun. Bütün listeyi, bütün detaylarıyla milletle paylaşsınlar. Paranın iki katı alınsın, suçlular cezasını çeksin." dedi.

Milli birlik ve terörle mücadele konusunda hassas olduklarını dile getiren Ağıralioğlu, "Biz Kürt'ü değil, Kürt'ün bir tüyünü, bir kılını PKK'ya vermemek, İsrail'e kaptırmamak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da aynı hassasiyetle devam edeceğiz. Biz 42 yıldır durduğumuz yerde duruyoruz. Hiç sallanmadık." şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu, bu konuda devlet-millet bütünlüğünü koruyarak ilkeli duruş sergilediklerini belirterek, "Biz milletin, devletin evlatlarıyız. Devletimizi, milli birliğimizi, anayasayı, hukuku, demokrasiyi, çocuklarımızın geleceğini, sınırlarımızı ve topraklarımızı koruyacağız. Kaygılarımız varsa devletimiz, endişelerimiz varsa milletimiz, ilkelerimiz varsa siyaset ve milletimize verdiğimiz sözlerimiz içindir." ifadelerini kullandı.