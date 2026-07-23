Ağıralioğlu\'ndan Basın Toplantısı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İsrail'in bölgedeki hesaplarını uzun süredir endişeyle takip ettiklerini ve teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Anahtar Parti olarak devlet yönetimine hazırlandıklarını belirten Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uygulanan 50+1 sisteminde değişiklik yapılması" gerektiğini savundu.

İl ziyaretleri kapsamında kamuda kadro bekleyen taşeron işçilerin, çalışma koşullarının düzenlenmesi yönünde talepleri olduğunu da belirten Ağıralioğlu, "İlgili politika başkanlıklarımız dezavantajlı durumda olduğunu düşündüğümüz bu toplulukla eş güdümlü çalışacak, seslerini duyuracağız. Devlet adaletle yönetilir, yasalar herkese eşit uygulanır. Eşit işe eşit ücret olmak zorundadır." dedi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Sahada hissesine tebessüm düşen, memleketine gelmiş gurbetçilerle sarılmaktan yürüyemeyen parti, Anahtar Parti'dir. Esnaf ziyaretine gidiyoruz. Siyasetçiye kahır çoktur, bize tebessüm boldur. Esnaf, siyasetçiyle muhatap olmak istemez ama bize, 'şöyle derdimiz var, duyurun.' diyerek, bizim arkamızda durmaktadır."