Ağıralioğlu'ndan Basın Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağıralioğlu'ndan Basın Toplantısı

Ağıralioğlu\'ndan Basın Toplantısı
23.07.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, İsrail'in politikalarını endişeyle izlediklerini belirtti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İsrail'in bölgedeki hesaplarını uzun süredir endişeyle takip ettiklerini ve teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Anahtar Parti olarak devlet yönetimine hazırlandıklarını belirten Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uygulanan 50+1 sisteminde değişiklik yapılması" gerektiğini savundu.

İl ziyaretleri kapsamında kamuda kadro bekleyen taşeron işçilerin, çalışma koşullarının düzenlenmesi yönünde talepleri olduğunu da belirten Ağıralioğlu, "İlgili politika başkanlıklarımız dezavantajlı durumda olduğunu düşündüğümüz bu toplulukla eş güdümlü çalışacak, seslerini duyuracağız. Devlet adaletle yönetilir, yasalar herkese eşit uygulanır. Eşit işe eşit ücret olmak zorundadır." dedi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Sahada hissesine tebessüm düşen, memleketine gelmiş gurbetçilerle sarılmaktan yürüyemeyen parti, Anahtar Parti'dir. Esnaf ziyaretine gidiyoruz. Siyasetçiye kahır çoktur, bize tebessüm boldur. Esnaf, siyasetçiyle muhatap olmak istemez ama bize, 'şöyle derdimiz var, duyurun.' diyerek, bizim arkamızda durmaktadır."

Kaynak: AA

Partiler, Ekonomi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan Basın Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:17:07. #7.13#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan Basın Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.