YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın - Son Dakika
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YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın

24.07.2026 12:01
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Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin kuruluş evraklarının imzalanmasının ardından partinin resmi X hesabı duyuruldu. Özel'in daha önce kullandığı 'TBMM Özgür Özel' isimli X hesabının adı değiştirilerek YENİ Parti'nin resmi hesabı haline getirildi.

Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin resmi X hesabı duyuruldu.

CHP'den istifa eden Manisa Milletvekili Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarının imzalanmasının ardından partinin resmi X hesabı da duyuruldu. 

DEVŞİRME HESAPLA X'E İLK ADIM

Özgür Özel'in daha önce kullandığı "TBMM Özgür Özel" isimli X hesabının adı değiştirilerek YENİ Parti'nin resmi X hesabı olarak kullanılmaya başlandı. Söz konusu hesap Aralık 2015'te kuruldu.

YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın

Aktif olarak hesabı 165.3 bin kişi takip ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın - Son Dakika

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