Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin resmi X hesabı duyuruldu.
CHP'den istifa eden Manisa Milletvekili Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarının imzalanmasının ardından partinin resmi X hesabı da duyuruldu.
Özgür Özel'in daha önce kullandığı "TBMM Özgür Özel" isimli X hesabının adı değiştirilerek YENİ Parti'nin resmi X hesabı olarak kullanılmaya başlandı. Söz konusu hesap Aralık 2015'te kuruldu.
Aktif olarak hesabı 165.3 bin kişi takip ediyor.
Son Dakika › Güncel › YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın - Son Dakika
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