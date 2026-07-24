YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın

Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin resmi X hesabı duyuruldu.

CHP'den istifa eden Manisa Milletvekili Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarının imzalanmasının ardından partinin resmi X hesabı da duyuruldu.

DEVŞİRME HESAPLA X'E İLK ADIM

Özgür Özel'in daha önce kullandığı "TBMM Özgür Özel" isimli X hesabının adı değiştirilerek YENİ Parti'nin resmi X hesabı olarak kullanılmaya başlandı. Söz konusu hesap Aralık 2015'te kuruldu.

Aktif olarak hesabı 165.3 bin kişi takip ediyor.