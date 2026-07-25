Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü - Son Dakika
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Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

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Türkiye genelinin etkisi altına alan yağışlı hava Ankara'da hayatı felç etti. Başkent'te sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, başkentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. İstanbul'da yağış etkisini sürdürürken Türkiye’de son 21 yılın en serin temmuz günü yaşanıyor.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
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SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ

Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.

Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.

Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

KURYE SÜRÜKLENDİ

Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı motosikletler sel sularıyla birlikte metrelerce taşındı.

Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan alt geçit de sular altında kaldı. Yağışın ardından alt geçitte su seviyesi metrelerce yükselirken, geçit tamamen ulaşıma kapandı. Alt geçitte bulunan bir hafif ticari araç ise su içerisinde mahsur kaldı. Aracın büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü.

Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, İstanbul, Türkiye, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 400190 400190:
    ANKARA ÇALIŞIYOR ŞİMDİ Yeni parti geldi ne yerler 18 3 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    ikiz kuleleri var Ankara’nın Ankara’ya hiç bir şey olmaz 6 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Demekki neymiş iki tane kazık dikmekle Ankara’nın problemleri çözülmüyormuş 1 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    mesut ya arkadaşım chil olduğunuzu her yerde Göstermek zorunda mısınız mamak belediyesi CHP’de 1 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Akp li belediyelerden 1 tanesi daha Mamak 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü - Son Dakika
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