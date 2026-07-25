Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ

Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.

KURYE SÜRÜKLENDİ

Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı motosikletler sel sularıyla birlikte metrelerce taşındı.

ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan alt geçit de sular altında kaldı. Yağışın ardından alt geçitte su seviyesi metrelerce yükselirken, geçit tamamen ulaşıma kapandı. Alt geçitte bulunan bir hafif ticari araç ise su içerisinde mahsur kaldı. Aracın büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü.