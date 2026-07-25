Eyüpsultan'da Otobüs Kazası: Şoför Sıkıştı
Sinop'tan İstanbul'a gelen otobüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile ve direğe çarptı.
Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme tabelasına çarptı.
30 KİŞİ YARALANDI, ŞOFÖR OTOBÜSTE SIKIŞTI
Kazada, 2'si ağır 30 kişi yaralanırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Otobüs Kazası: Şoför Sıkıştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?