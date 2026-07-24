Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler - Son Dakika
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Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler
24.07.2026 12:04
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Tayvan'da dünyaca ünlü bir mobilya mağazasının teşhir yatağında dudak dudağa görüntülenip birbirine samimi şekilde dokunan çift, diğer müşterilerin tepkisini çekti. Olayı gören bir ebeveyn, davranışın çocuklu aileleri rahatsız ettiğini belirterek kamusal alanlarda sınırların korunması gerektiğini söyledi. Olayın ardından mağaza kuralları ve teşhir ürünlerinin hijyeni tartışma konusu oldu.

Tayvan'da dünyaca ünlü bir mobilya mağazasının teşhir bölümünde yaşanan olay, müşterileri şaşkına çevirdi. Bir çiftin teşhir yatağına uzanarak öpüştüğü ve birbirine samimi şekilde dokunduğu anlar, mağazada alışveriş yapanların gözü önünde yaşandı.

ÇOCUĞUNUN UYARISIYLA FARK ETTİ

Olayı anlatan bir ebeveyn, çocuğunun "Yatakta uzanıp öpüşüyorlar ve birbirlerine dokunuyorlar" demesi üzerine teşhir alanına gittiğini söyledi. Çiftin çevredeki müşterilere aldırış etmeden davranışlarını sürdürdüğünü ifade eden ebeveyn, yaşananların özellikle çocuklu aileler açısından rahatsız edici olduğunu dile getirdi.

"BUNUN YERİ EV YA DA OTEL"

Ebeveyn, kamusal alanlarda herkesin temel kurallara uyması gerektiğini belirterek, bu tür yakınlaşmaların ev, otomobil ya da özel bir ortamda yaşanması gerektiğini savundu. Ayrıca mağaza çalışanlarının böyle durumlarda müdahale edip etmediğini de sorguladı.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi çifti kamusal alan kurallarına uymamakla eleştirirken, bazı kullanıcılar ise teşhir yataklarının hijyenine dikkat çekti. Bir yorumda, "Kimlerin o yatağa uzandığını bilmiyorsunuz ama yine de yastığa başınızı koyuyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Mağazacılık Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler - Son Dakika

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