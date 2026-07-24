Adana'da nohut hasadı başladı, fiyatlar 30-35 TL - Son Dakika
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Adana'da nohut hasadı başladı, fiyatlar 30-35 TL

Adana\'da nohut hasadı başladı, fiyatlar 30-35 TL
24.07.2026 11:24  Güncelleme: 11:26
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Adana’nın Kozan ilçesinde nohut hasadı başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde nohut hasadı başladı. Nohudun tarlada kilogramı 30-35 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da nohut hasadı başladı. Devlet teşvikleriyle Kozan ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda ekilen nohut, çiftçiler için alternatif bir ürün olurken ortalama dönüm başına 100 kilogram verim elde ediliyor.

Nohutta resmi fiyat açıklanmamasına rağmen şu anda tarlada ilk ürünler, 30-35 lira arasında alıcı buluyor. Üreticiler ise bu yıl etkili olan aşırı yağışların rekolteyi olumsuz etkilediğini söyledi.

İlçeye bağlı Narlıören ve Bağözü mahallesinde 15 dönümlük alanda nohut üretimi yapan Muhammed Kurt, son yıllarda teşviklerle bölgede nohut ekiminin arttığını belirtti.

"Ürün kalitesi oldukça iyi"

Kurt, "Bölgemizde arpa, buğday, ayçiçeğinin yanında son 3-4 yıldır alternatif ürün olarak nohut ekimi yapıyoruz. Bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle verimde bir miktar düşüş yaşandı ancak ürün kalitesi oldukça iyi. Henüz resmi fiyat açıklanmadı. 35-40 TL arasında olacağı konuşuluyor. Geçen yıl ürünümüz tarlada 30-32 TL arasında alıcı bulmuştu. Serbest piyasada ise leblebilik nohut çok daha yüksek fiyatlardan satılıyor. Asıl kazancı satan elde ediyor. Dönüm başına yaklaşık 100 kilogram verim bekliyoruz. Nohutların içi dolgun buna da şükür" diye konuştu.

"Yağışlar verimi düşürdü"

Üretici Muharrem Kayhan da aşırı yağışların verimi düşürdüğünü belirterek, "Bu yıl yağışlar nedeniyle rekolte geçen yıllara göre daha düşük. Ancak Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verdiği destekler sayesinde üretici nohut ekimine yöneldi. Üreticilere ekili alanlarına göre yaklaşık 300 ile 500 kilogram arasında tohum desteği sağlandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da nohut hasadı başladı, fiyatlar 30-35 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da nohut hasadı başladı, fiyatlar 30-35 TL - Son Dakika
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