Hangi ünlü isim Ahbap\'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği'nin deprem bağışlarını usulsüz kullandığı iddialarıyla başlatılan dev soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanırken, derneğe bağış yapan ve çağrıda bulunan ünlü isimler ifadeye çağrıldı.

DEPREM BAĞIŞLARINDA MİLYARLARCA LİRALIK USULSÜZLÜK İDDİASI

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından topladığı yüksek miktardaki bağışlarla gündeme gelen Ahbap Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şoke eden detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dernek hesaplarında milyarlarca liralık para akışı tespit edildi. Toplanan bağışların bir kısmının kişisel harcamalara aktarıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 28’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur da yer alıyor. Ayrıca mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

DESTEK VEREN VE BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER İFADEYE ÇAĞRILDI

Süreç içerisinde derneğe destek çağrısı yapan veya bizzat yüklü miktarda bağışta bulunan çok sayıda ünlü isim de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Sözcü'nün aktardığı habere göre soruşturma dosyasına yansıyan, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin derneğe yaptığı bağış miktarları şu şekilde listede yer aldı: