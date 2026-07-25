Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba - Son Dakika
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Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Hangi ünlü isim Ahbap\'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
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Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, kurucu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturmada Ahbap'a destek çağrısı yapan ünlüler de ifadeye çağrılırken, hangi ismin derneğe ne kadar bağış yaptığı da ortaya çıktı.

Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği'nin deprem bağışlarını usulsüz kullandığı iddialarıyla başlatılan dev soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanırken, derneğe bağış yapan ve çağrıda bulunan ünlü isimler ifadeye çağrıldı.

DEPREM BAĞIŞLARINDA MİLYARLARCA LİRALIK USULSÜZLÜK İDDİASI

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından topladığı yüksek miktardaki bağışlarla gündeme gelen Ahbap Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şoke eden detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dernek hesaplarında milyarlarca liralık para akışı tespit edildi. Toplanan bağışların bir kısmının kişisel harcamalara aktarıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 28’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur da yer alıyor. Ayrıca mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

DESTEK VEREN VE BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER İFADEYE ÇAĞRILDI

Süreç içerisinde derneğe destek çağrısı yapan veya bizzat yüklü miktarda bağışta bulunan çok sayıda ünlü isim de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Sözcü'nün aktardığı habere göre soruşturma dosyasına yansıyan, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin derneğe yaptığı bağış miktarları şu şekilde listede yer aldı:

  • Acun Ilıcalı: 100 tır su ve 5 milyon TL’lik eşya desteği
  • Ahmet Sonuç (Jahrein): 2 milyon TL
  • Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL
  • Tuğkan Gönültaş (Elraenn): 1 milyon 384 bin TL
  • Gülşen: 1 milyon TL
  • Ajda Pekkan: 1 milyon TL
  • Sibel Can: 1 milyon TL
  • Tarkan: 1 milyon TL
  • Nuri Şahin: 1 milyon TL
  • Göze Akpınar: 1 milyon TL
  • Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL
  • Ozan Tufan: 800 bin TL
  • Nevzat Aydın: 750 bin TL
  • Cenk Tosun: 600 bin TL
  • Arda Turan: 500 bin TL
  • Danilo Zanna: 500 bin TL
  • Murat Boz: 500 bin TL
  • Orhan Gencebay: 500 bin TL
  • Çağrı Ergün: 500 bin TL
  • Ahmet Güneştekin: 500 bin TL
  • Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL
  • Edis: 400 bin TL
  • Hatice Şendil: 300 bin TL
  • Burak Yılmaz: 300 bin TL
  • Hakan Balta: 300 bin TL
  • Danla Bilic: 250 bin TL
  • Ali Ece: 250 bin TL
  • Hasan Can Kaya: 250 bin TL
  • Gülse Birsel: 200 bin TL
  • Kerem Bürsin: 200 bin TL
  • Sefo: 200 bin TL
  • İbrahim Büyükak: 200 bin TL
  • Aras Bulut İynemli: 200 bin TL
  • Mustafa Ceceli: 200 bin TL
  • Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL
  • Gülben Ergen: 150 bin TL
  • İrem Derici: 150 bin TL
  • Burak Deniz: 150 bin TL
  • Emre Kılınç: 150 bin TL
  • Hazal Kaya: 120 bin TL
  • Gökçe Bahadır: 100 bin TL
  • Ziynet Sali: 100 bin TL
  • Sarp Apak: 100 bin TL
  • Melis Sezen: 100 bin TL
  • Celil Nalçakan: 100 bin TL
  • Cengiz Ünder: 50 bin euro
  • Çağlar Söyüncü: 50 bin euro

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Son Dakika Güncel Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Paltolu Penguen Paltolu Penguen:
    Niyet halis ancak akibet Hayır . 0 0 Yanıtla
  • Suat genç Suat genç:
    Jahrein kmdir ki arkadaş. oturup konuşuyor ve bu rakamı bağış yapacak kadar kazanıyor nasıl bir dünya düzenine denk geldik arkadaş 0 0 Yanıtla
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