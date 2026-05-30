Ağıralioğlu'ndan Erken Seçim Talebi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa Ağıralioğlu'nun babaannesi Fatma Ağıralioğlu da katıldı.

Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmasında babaannesinin rahatsızlıkları olduğunu belirterek, "Böyle biraz hastalıkları artınca, ağrıları artınca diyor ki, 'Ben öleceğim. Ölmek bir şey değil de sana bir oy kullansaydım. Bir oy kullansaydım da ne olduğunu bir görseydim de öyle ölseydim' falan diyor. İkide bir diline böyle bir şey getiriyor Allah ömrüne ömür, inşallah bereket versin. Bu, böyle Cumhurbaşkanımıza bir vesile büyükannem böyle demeye başladı. 'Ya bu seçim ne kadar var?' diyor. Diyorum ki, 'Bir buçuk sene var.' 'Oo, çokmuş. Biraz daha erken olsaydı da oyu verseydim' Büyükannemin, hatırına erken seçim istiyoruz" dedi.