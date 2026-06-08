Ağıralioğlu'ndan Faiz Eleştirisi - Son Dakika
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Ağıralioğlu'ndan Faiz Eleştirisi

08.06.2026 15:12
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Yavuz Ağıralioğlu, yüksek faiz ödemelerini eleştirerek, vergi gelirlerinin daha iyi kullanılmasını istedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bu milletin alın teriyle toplanan vergiler, hastanelere, okullara, üretime, tarıma, sanayiye, gençlerin geleceğine harcanmalıydı. Ama bugün görüyoruz ki milletin imkanları büyük ölçüde faiz yükünün altında ezilmiştir. Faizle mücadele edildiği söylenirken, neden ortaya çıkan tablo tarihin en yüksek faiz ödemesi olmuştur?" diye sordu.

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz politikalarını eleştirerek son yıllarda bütçeden yapılan faiz ödemelerine dikkati çekti. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardır bize dediniz ki: Faizle mücadele ediyoruz. Millet de inandı, sabretti, bekledi. Ama bugün önümüzde duran tabloya baktığımızda başka bir şey görüyoruz. 2003'ten bugüne kadar bu ülkenin bütçesinden faize ödenen para yaklaşık güncel rakamlarla 1 trilyon doları aşmış durumda. Daha da dikkat çekici olanı, 'Bana yetki verin, faizle nasıl mücadele edilir göstereyim' dediğiniz günden bugüne yaklaşık 305 milyar dolar faiz ödenmiş olmasıdır. Şimdi millet adına soruyoruz: Madem faiz bu kadar büyük bir tehditti, neden tarihin en büyük faiz faturaları bu dönemde ortaya çıktı? Madem sizin deyiminizle faiz lobileriyle mücadele ediliyordu, neden kazanan yine faiz lobisi oldu?"

Bu milletin alın teriyle toplanan vergiler, hastanelere, okullara, üretime, tarıma, sanayiye, gençlerin geleceğine harcanmalıydı. Ama bugün görüyoruz ki milletin imkanları büyük ölçüde faiz yükünün altında ezilmiştir. Bizim itirazımız rakamlara değil. Bu rakamların temsil ettiği kayıp fırsatlaradır. Çünkü bu memleketin kaynakları faize değil, berekete akmalıdır. Borca değil, üretime akmalıdır. İsrafa değil, kalkınmaya akmalıdır. Milletimiz adına soruyoruz: Faizle mücadele edildiği söylenirken, neden ortaya çıkan tablo tarihin en yüksek faiz ödemesi olmuştur? Takdir aziz milletimizindir."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan Faiz Eleştirisi - Son Dakika

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