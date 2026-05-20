Ağıralioğlu'ndan İktidara Ekonomi Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağıralioğlu'ndan İktidara Ekonomi Eleştirisi

20.05.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek orta direğin ezildiğini vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, vergi politikaları ve ekonomik tercihler nedeniyle iktidara tepki göstererek "sade vatandaşın" ezildiğini, orta direğin yıkılmasının gelir dağılımı eşitsizliğini derinleştirdiğini söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi.

Ağıralioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vergi dilimlerinde yapmış olduğunuz değişikliklerden tutun da ekonomiyi yönetirken başvurmuş olduğunuz tüm adımlar orta direği, Türk toplumunun taşıyıcı kolonu olan 'sade vatandaşı' eziyor."

Bugün yaşadığımız kronik sorunlar da sizin bu tercihlerinizden kaynaklanıyor.

Bir örnek vermemiz gerekirse; insanlar daracık dairelerde, maaşının yarısını kiraya vererek yaşamaya mecbur edip, neden nüfus artış hızımız düştü diyemezsiniz.

Orta direğin yıkılması, gelir dağılımı eşitsizliğinin derinleşmesi, değer setlerimizi erozyona uğratmakta; bu kırılım suç oranlarının artmasına, toplumsal ahlakımızın çökmesine sebep olmaktadır.

Anahtar Parti, önümüzdeki seçim değil; geleceğim, gençliğim milletim diyenlerin partisidir."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan İktidara Ekonomi Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:14
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi
Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 23:06:55. #7.12#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan İktidara Ekonomi Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.