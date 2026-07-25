Ağıralioğlu\'ndan İktidara Sert Eleştiri

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın politikalarını eleştirerek, "Vesayetle mücadele, bütün yetkiyi bir partide toplamak için yapılmaz. Devleti hukuka, kurala, kuruma bağlamak için yapılır. Siz vesayeti kaldırmadınız; vesayetin adresini değiştirdiniz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidara şu eleştirilerde bulundu:

"Vesayetle mücadele ettiniz, Allah var. Askerî vesayetle mücadele ettiniz, bürokratik vesayetle mücadele ettiniz. Memleketin üzerinde siyasetten başka güç odakları vardı; bunlarla hesaplaştınız. Teşekkür ederiz.

Ama bütün vesayet odaklarını ortadan kaldırıp Türkiye'yi demokratikleştirecekken, memleketi daha kuvvetli bir parti vesayetine mahkûm ettiniz. Bugün mülki idare partiniz karşısında aciz. Devlet bürokrasisi aciz. Adli bürokrasi aciz. Akademi aciz. Sivil toplum aciz.

Vesayetle mücadele, bütün yetkiyi bir partide toplamak için yapılmaz. Devleti hukuka, kurala, kuruma bağlamak için yapılır. Siz vesayeti kaldırmadınız; vesayetin adresini değiştirdiniz."