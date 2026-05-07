Ağıralioğlu'ndan Öcalan'a Statü Tepkisi

07.05.2026 12:37
Yavuz Ağıralioğlu, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan'a önerdiği statüye ilişkin, "Öcalan'a statü mü vereceksiniz? Milletinize sorun, sizin statünüzü göstersin size. Milletin evlatlarının katiline statü talep edeceğinize siz önce kendi statünüzün ne olduğunu milletten bir kontrol edin" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik problemlerinin merkezinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bulunduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Sorunların sebebi olan bu organizasyonu memleket nöbetinde millet iradesiyle buluşturup devraldığımızda memleketin sorunları çözülecek" diye konuştu.

Enflasyon hedeflerinin tutturulamadığını, her geçen gün yeni bir mazeretle yeni bir hedefe dönüştürüldüğünü ifade eden Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, 2019'dan beri 'enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz' derken, ekonomi kurmaylarına 'bu sene hallediyoruz, rahat olun' diye güven vermeye çalışırken görüyoruz. Rahat olamıyoruz çünkü 7 senedir enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeye çalışıyorsunuz, enflasyon düşmüyor. Bizim yaşama sevincimiz düşüyor, satın alma gücümüz düşüyor, huzurumuz kayboluyor, memlekette rekabet gücümüz düşüyor, pasaportumuzun itibarı düşüyor, milletin yarınlarına dair güveni düşüyor ama enflasyon düşmüyor. Bütün bunların sebebinin, bu tutarsızlığın, bu israf ekonomisinin, faize memleketin emeğini teslim etme halinin değişmesi gerekiyor. O yüzden Türkiye'de artık iktidardan umut kalmadı. Muhalefet de bu tahterevallide bu kadar soruna rağmen umut olamadı."

"Madem gözünüz döndü, bu yaptığınız şeyi milletinize soracaksınız"

Yavuz Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan'a önerdiği statüye de tepki göstererek, "Devlet Bey'in her geçen gün el yükselterek konuştuğu bir şey var, 'kurucu önder, muhataplık…' Geçen gün de grup konuşmasında statü teklifinde bulundu. Bu statü talebi dahil, Terörsüz Türkiye süreci başladığından beri Anahtar Parti bir şey söylüyordu, 'Millete sorun.' Madem gözünüz döndü, madem bu kadar eski söylediklerinizden vazgeçtiniz, milletin bu süreçte yaşadıklarını bu şekilde göğüslemeye karar verdiniz, bu yaptığınız şeyi milletinize soracaksınız. Öcalan'a statü mü vereceksiniz? Milletinize sorun, sizin statünüzü göstersin size. Milletin evlatlarının katiline statü talep edeceğinize siz önce kendi statünüzün ne olduğunu milletten bir kontrol edin" ifadelerini kullandı.

"Savaş bahaneniz oldu"

Hükümetin enflasyonla mücadele programının akamete uğradığını belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Savaş bahaneniz oldu. Her yerde savaşın sebep olduğu bir enflasyon etkisi oldu. Ekonomimiz bizim kırılgan olduğu için bizde daha çok oldu. Bizim bu sene vadesi gelmiş 236 milyar dolar borcumuz var. Döviz rezervlerimiz belli. İhtiyacımız olan döviz rezervi ekonomimiz üzerinde kur baskısı yapıyor. Siz kuru zaten baskıladığınız için kuru baskılayarak, talebi baskılayarak ve faizi artırarak düşürmeye çalıştığınız için bu zaten reel sektörün canını çıkarmak üzereydi. Şimdi bir de buna savaş eklenince, petrol fiyatlarında artış eklenince peşinden sizin de kısa vadeli borç yükünüz bunun üstüne binince muazzam bir kur ve devalüasyon baskısı altındasınız."

"Vatandaşın yaşam kalitesini bozuyor, bahaneyi İran Savaşı'na ciro ediyorsunuz"

Bıraksanız reel sektör çökecek, devam etseniz faizle ticaret dönmeyecek. Bu şartlarda memleketi sıkıntıya soktunuz. Ödeme disiplinini bozdunuz. Memleketin alım gücü düştü. Enflasyonu kendiniz için bir avantaja çevirdiniz. Kendi adınıza vereceğinizi hesaplarken az, harcarken çok. Bu şekilde aslında vatandaşın cebinden para çekiyorsunuz. Vatandaşın yaşam kalitesini bozuyor, bahaneyi İran Savaşı'na ciro ediyorsunuz. Her geçen gün vatandaşın bozulan hayat standardının bahanesini dış güçlere bağlıyorsunuz."

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Ekonomi, Güncel, Terör, Son Dakika

