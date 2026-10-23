Ağıralioğlu, partisi iktidarda ilk 100 günde MB, BDDK, SPK, TÜİK'i bağımsızlaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağıralioğlu, partisi iktidarda ilk 100 günde MB, BDDK, SPK, TÜİK'i bağımsızlaştıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağıralioğlu, partisi iktidarda ilk 100 günde MB, BDDK, SPK, TÜİK\'i bağımsızlaştıracak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin iktidarında ilk 100 günde Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TÜİK'in bağımsızlığını güçlendireceklerini söyledi. Ağıralioğlu, enflasyon verisine güveni artırıp yatırımcının önünü görmesini sağlayacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda ilk 100 günde Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TÜİK'in kurumsal bağımsızlığını güçlendireceklerini belirterek, "Ekonomide kuracağımız düzenin istikameti bellidir: Güven, yatırım, üretim, verimlilik, ihracat, gelir, refah" dedi. Ağıralioğlu, "Üstün olan şahısların iradesi değil, hukuktur" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin iktidar olması durumunda ilk 100 günde ekonomi alanında yapacağı çalışmaları anlattı. "Ekonomide güveni ve kuralları yeniden tesis edeceğiz" diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin ekonomik meselelerini biliyoruz. Milletimizin yaşadığı geçim sıkıntısını da biliyoruz, üreticimizin, sanayicimizin, yatırımcımızın önündeki engelleri de biliyoruz. Türkiye'nin kaynak meselesinden önce bir güven meselesi vardır. Kuralların kişilere göre değiştiği, kurumların itibar kaybettiği, yarının öngörülemediği bir ekonomik düzende ne yatırım olur ne üretim ne de refah. Biz ilk 100 günde bu düzeni değiştirecek adımları atacağız. Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TÜİK'in kurumsal bağımsızlığını güçlendireceğiz.

"PARA POLİTİKASINI HESAP VERİLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

Bu kurumları siyasi müdahalelerin değil, liyakatin, bilimin ve ekonomik gerçeklerin yönettiği kurumlar haline getireceğiz. Milletimiz açıklanan enflasyon rakamına güvenecek. Yatırımcı önünü görebilecek. Üretici hesabını yapabilecek. Devletin açıkladığı verilerle milletin yaşadığı gerçekler arasındaki güven mesafesini ortadan kaldıracağız. Merkez Bankası'nın itibarı, milletimizin parasının itibarıdır. Para politikasını öngörülebilir, rezerv yönetimini şeffaf, kurumları hesap verebilir hale getireceğiz. Türkiye'ye yatırım getireceğiz. Ancak sadece para getiren değil, bu memlekete değer katan yatırımları önceleyeceğiz. Fabrika kuran, teknoloji geliştiren, Ar-Ge yapan, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme yatırım yapan, ihracatımızı ve üretim kapasitemizi artıran sermayeyi destekleyeceğiz.

"EKONOMİDE KURACAĞIMIZ DÜZENİN İSTİKAMETİ GÜVEN"

Bizim ekonomi anlayışımızda esas olan, paradan para kazanılan bir düzen değil, üreterek, çalışarak, alın teriyle zenginleşen bir Türkiye'dir. Ekonomide kuracağımız düzenin istikameti bellidir: Güven, yatırım, üretim, verimlilik, ihracat, gelir, refah. Biz ilk 100 günde bütün ekonomik meseleleri çözeceğimizi söylemiyoruz. Milletimize olmayacak vaatlerde bulunmuyoruz. Ama ilk 100 günde ekonominin doğru işlemesini sağlayacak kuralları yeniden kuracağımızı, kurumların itibarını yeniden tesis edeceğimizi, Türkiye'yi güvenilir ve öngörülebilir bir ekonomik yönetime kavuşturacağımızı söylüyoruz.

"ÜSTÜN OLAN ŞAHISLARIN İRADESİ DEĞİL, HUKUK"

Devletin gücü her işe müdahale etmesinde değil, koyduğu kuralları herkese eşit uygulayabilmesindedir. Bizim devlet anlayışımızda güçlü olan kişiler değil, kurumlardır. Üstün olan şahısların iradesi değil, hukuktur. Esas olan iktidarın menfaati değil, milletin refahıdır. Anahtar Parti iktidarında Türkiye ekonomisinin anahtarı yeniden güven, liyakat ve üretim olacaktır."

Kaynak: ANKA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuTürkiye İstatistik KurumuSermaye Piyasası KuruluYavuz AğıralioğluMerkez BankasıPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
11:58
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak adım
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:21:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu, partisi iktidarda ilk 100 günde MB, BDDK, SPK, TÜİK'i bağımsızlaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei