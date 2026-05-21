Ağıralioğlu: Seçim Startını Verdik

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz bu siyasi tahterevallide önümüzdeki süreci memlekette ittifak yapacağımız bütün koordinatları belirlediğimiz milletle yapacağız." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selden etkilenen Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Ağıralioğlu, vatandaşların bölgenin afet bölgesi ilan edilmemesine tepki gösterdiğini söyledi.

Ağıralioğlu, bugün itibarıyla seçim startını verdiklerini bildirerek "Seçim otobüsümüz geldi, otobüsümüze biniyoruz. CHP'nin gölgesinde kalmayacağız. AK Parti'nin de gölgesinde kalmayacağız. Biz bu siyasi tahterevallide önümüzdeki süreci, memlekette ittifak yapacağımız bütün koordinatları belirlediğimiz milletle yapacağız. Bu ittifak sürecinde bu tahterevalliyi bozacağız." ifadelerini kullandı.

Kuruldukları günden bu yana her hafta sonu farklı ilde olduklarını belirten Ağıralioğlu sokakta, pazarda ve vatandaşın arasında olduklarını, STK'lerle görüştüklerini, gençleri, kadınları ve çocukları dinlediklerini söyledi.

Ağıralioğlu, kararsız seçmenin tercihi olmayı hedeflediklerini dile getirerek memlekette sorunu olan ve çözüm bekleyen milyonların umudu olacaklarını, çocukların ve gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine imkan sağlayacaklarını kaydetti.