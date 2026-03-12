Ağıralioğlu: "Ticaretinizin Bereketi Gitmişse, Hazineniz Faize Teslim Edilmişse, Türk Milletini Esaret Şartlarında Yaşatıyorsunuz Demektir" - Son Dakika
Ağıralioğlu: "Ticaretinizin Bereketi Gitmişse, Hazineniz Faize Teslim Edilmişse, Türk Milletini Esaret Şartlarında Yaşatıyorsunuz Demektir"

12.03.2026 10:42
(KONYA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Ticaretinizin bereketi gitmişse, çocuklarınız madde bağımlılığının pençesindeyse, esnafınız batma kuyusuna girmişse, hazineniz faize teslim edilmişse, emeklileriniz bu paralarla, asgari ücretlileriniz şu paralarla yaşıyorsa, babalar evlatlarına harçlık veremediği için utanç duyuyorsa, evlatlar babalarından harçlık alıyorlar diye mahcup oluyorsa, bayrağınız mahzundur, Türk milletini esaret şartlarında yaşatıyorsunuz demektir" diye konuştu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, şunları söyledi:

"Yaptıklarınızı beğenmiyoruz ama 'Devletimizin başı soframıza buyursun' desek, devletimizin başı 'Onlar muhalefettedir' diye bizim soframıza gelmez. O yüzden biz devletimizin başını partili-partisiz ayırırken görmek istemiyoruz. İstiyoruz ki Cumhurbaşkanımız, cumhurun başı olarak burada kendisine oy vermemiş olsalar da yaptıklarına itiraz ediyor olsalar da 'daha iyisini yapacağız' diye parti kurup rekabet ediyor olsalar da başı olduğu cumhurla buluşsun. En sert muhalefeti bile tebessümle söyleyebilen siyaseti özlüyor millet. Milletiniz size diyor ki, 'Yahu kardeşim, birbirinize muhalefet edin ama hakaret etmeyin. Hakaret etmeden konuşamıyor musunuz?' Dolayısıyla toplum, ilke sahibi, duyabilen, dinleyebilen, anlayabilen, birbirine nezaket gösterebilen, devleti devlet, milleti millet gibi sayabilen bir siyaset özlüyor."

"Bugün öyle, bugün böyle, yarın başka türlü olan siyasetin memleketin kaderi olmadığına inanıyorum"

35 yıldır cemiyetçilik yapıyorum. 35 sene daha yaşarsam, 35 sene önce dediğim her şeyi şimdi dediğim gibi ölene kadar söyleyeceğim. Öcalan o zaman da teröristti, şimdi de terörist. PKK o zaman da terör örgütüydü, şimdi de terör örgütü. Adalet yolun başındayken de adaletti, şimdi de adalet. Siyaset o zaman da nezaketle yapılması gerekiyordu, şimdi de nezaketle yapılması gerekiyor. Siyaset her zaman ilkeli insanların yapması gereken bir şeydi. Ben hala ilkeli insanların yapması gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Bugün öyle, bugün böyle, yarın başka türlü olan siyasetin memleketin kaderi olmadığına inanıyorum.

Bayrak dalgalansın istiyorsanız, paranızın değeri bayrağınızı dalgalandırır. Bayrak inmez, bayrak mahzun olmaz, bayrak dalgalansın diyorsanız ticaretin bereketi olması lazım. Ticaretinizin bereketi gitmişse, çocuklarınız madde bağımlılığının pençesindeyse, esnafınız batma kuyusuna girmişse, iş adamlarınız konkordato sırasında ise hazineniz faize teslim edilmişse, siz yurt dışı borçlanmalarınızın faizini bile ödeyemez hale gelmişseniz, emeklileriniz bu paralarla, asgari ücretlileriniz şu paralarla yaşıyorsa, insanlar evlatlarını evlendiremez, çocuklarına yuva kuramaz hale gelmişse, babalar evlatlarına harçlık veremediği için utanç duyuyorsa, evlatlar babalarından harçlık alıyorlar diye mahcup oluyorsa, bayrağınız mahzundur, Türk milletini esaret şartlarında yaşatıyorsunuz demektir."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.