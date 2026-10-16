Ağırel gözaltına alındı, Sarıgül'ün oğulları dahil 6 şüpheliye gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Ağırel gözaltına alındı, Sarıgül'ün oğulları dahil 6 şüpheliye gözaltı kararı verildi

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Ağırel gözaltına alındı, Sarıgül\'ün oğulları dahil 6 şüpheliye gözaltı kararı verildi
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Gazeteci Murat Ağırel, ev hapsindeyken sabah gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 6 şüpheliye gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - Fon krizi haberleri nedeniyle ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgü ve Ömer Sarıgül hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin sosyal hesabından yer alan paylaşımda, "Yazarımız gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı. Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ağırel, evinde yapılan aramanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gazeteci Ağırel, fon soruşturmasını haberleştirdiği için ev hapsinde bulunuyordu" ifadesine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Müştekiler tarafından; 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir.

Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
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