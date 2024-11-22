Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlanıyor

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlanıyor

Sağlık Bakanlığı ağız ve diş muayenelerinin önemini vurguladı, etkinlik düzenlendi.

22.11.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılmasının gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin ilk dişçilik yüksekokulu "Dişçi Mekteb-i Aliyesi"nin Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908'de kurulduğu, 1996'dan bu yana her yıl 22 Kasım'ın "Diş Hekimliği Günü", 22 Kasım'ı içine alan haftanın da "Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlandığı belirtildi.

Sağlıklı yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığı, bu nedenle ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin vücut sağlığını da etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Diş çürükleri ile diş eti hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, kronik solunum yolları hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi hastalıkların risklerini artırmaktadır. Ayrıca bazı hastalıkların ilk ve en önemli belirtileri ağızda görüldüğü için ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ağız sağlığını bireylerin yemek yeme, nefes alma ve konuşma gibi temel işlevleri yerine getirmesini sağlayan ağız, diş ve orofasiyal yapıların durumu olarak tanımladığı aktarılan açıklamada, ağız sağlığının, erken yaştan yaşlılığa kadar yaşam boyunca değişkenlik göstermekle beraber genel sağlık için vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

Diş hekimleri, etkinlikte buluştu

Öte yandan, Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 18-22 Kasım Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Yenilmez ve Hastane Başhekimi Eşref Kayıran ile ilgililer katıldı.

Yenilmez ve Kayıran'ın konuşma yaptığı programda emekli olan hekimlere özverili çalışmalarından dolayı plaket verildi.

Kaynak: AA

Ağız Diş Sağlığı Haftası, Sağlık Bakanlığı, Diş Sağlığı, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:10 Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti’den geldi Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:19 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:51 Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 21:35:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.