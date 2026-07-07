Ankara'da Kadına Yardım Eden Psikolog, Kafede Garsonun Şiddetine Uğradı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da yolda ağlayarak yardım isteyen bir kadına yardımcı olduğu sırada sığındıkları kafede garsonun şiddetine maruz kaldığını öne süren psikolog Feyza Durmaz, suç duyurusunda bulundu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Şehit Bülent Bostanoğlu Polis Merkezi Amirliği'nde "kasten yaralama" iddiasıyla ilgili ifade veren Durmaz, olayın 10 Haziran 2026 günü saat 20.40 sıralarında meydana geldiğini anlattı.

İfadesine göre Durmaz, İvedik Caddesi üzerinden Yenimahalle Belediyesi yönüne doğru yürüdüğü sırada, ağlayarak yardım isteyen bir kadınla karşılaştı.

Yolda, ağladığını gördüğü kadının yanında bulunan erkeğin, kadına "beni başkalarına rezil ediyorsun" dediğini duyduğunu belirten Durmaz, kadının ise "KADES'e basacağım" dediğini ifade etti.

Durmaz, bunun üzerine kadına yardım teklif ettiğini ve kadının da bu teklifi kabul ettiğini belirterek, birlikte bölgeden uzaklaşmaya çalıştıklarını söyledi.

"SEN KİMSİN EŞİMİ GÖTÜRÜYORSUN"

İfadesinde, kadının yanında bulunan erkeğin kendilerini takip ettiğini ve kendisine "Sen kimsin, benim eşimi götürüyorsun" dediğini anlatan Durmaz, bir süre sonra yakındaki bir kafeye sığındıklarını, kadının burada da ağlamaya devam ettiğini aktardı.

Kendilerini takip eden erkeğin masalarına oturduğunu belirten Feyza Durmaz, kafedeki çalışanlardan söz konusu kişinin masadan kaldırılmasını istediğini, ancak şahsın buna rağmen masadan ayrılmadığını söyledi. Yardım isteyen kadının eşi olduğunu öğrendiği kişinin daha sonra kadını kolundan tutarak götürmeye çalıştığını anlatan Durmaz, polis çağıracağını söylediğini ve şahsın kadını götürmesini engellemeye çalıştığını anlattı.

"SEN NİYE KARIŞIYORSUN"

Feyza Durmaz, bu sırada kafede çalışan M.S. isimli garsonun kendisine müdahale ettiğini iddia ederek, "İki kolumu arkadan tuttu, beni çekti, savurdu ve kollarımı arkadan büktü" dedi. Garsonun kendisine "Adamın karısıymış, sen niye karışıyorsun" dediğini ileri süren Durmaz, şiddetin kadın ile erkeğin kafeden ayrılmasının ardından da sürdüğünü aktardı.

Eşyalarını almak için yeniden kafeye girdiğini belirten Durmaz, garsonun şiddetinin devam ettiğini iddia ederek, olay nedeniyle garson M.S'den şikayetçi olarak suç duyurusu dilekçesi verdi. Feyza Durmaz, olayın yaşandığı iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini de talep etti.