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Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Başsavcı Çalış, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları seçtiğini belirtti. Çalış, bu yılın fotoğrafları oylamasında birbirinden güzel kareler olduğunu ifade ederek, basın emekçilerine teşekkür etti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:17
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Çalış, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çalış, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi", "Haber"de David Peinado'nun "Nehire karşı" ve "Sporda" Filip Stevanovic'in "Koparırken" fotoğrafını seçti.

Çalış, bu yıla özel eklenen "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Musatafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" ile "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Çalış, Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği yılın fotoğrafları oylamasında birbirinden güzel kareler olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getiren Çalış, "Birbirinden kaliteli, anı yansıtan ve olay bütünlüğünü görmemizi sağlayan birbirinden güzel fotoğraflar içerisinde biz de oylama yaptık. Emeği geçen basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için Anadolu Ajansı'nda da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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