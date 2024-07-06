Ağrı\'da çıkan yangın 8 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

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AĞRI'nın Patnos ilçesinde arazide çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Patnos ilçesine bağlı Özdemir, Budak ve Kuşkaya köylerine ait arazilerin birleştiği bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Patnos, Tutak ve Hamur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriyle birlikte yangın söndürme çalışmalarına jandarma, AFAD ve vatandaşlar da destek verdi. Kuru otlarla kaplı arazide hızla yayılan ve 3 köyü tehdit eden yangın ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

Olay yerinde incelemede bulunan Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yangını söndürme çalışmaları için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Yangının köy evlerine ulaşmadan kontrol altına alındığını ifade eden Taşkın, "Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Alevler köy evlerine ulaşmadan söndürüldü. Rabbim bizi bu tür afetlerden korusun" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.