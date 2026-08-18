Ağrı'da Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ağrı'da Çilek Hasadı Başladı

Ağrı\'da Çilek Hasadı Başladı
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Ağrı'da devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde hasat dönemi başladı, 100 ton çilek bekleniyor.

Ağrı'da çilek üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla devlet desteğiyle kurulan bahçelerde hasat başladı.

Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresince yüzde 75 hibe desteğiyle yürütülen "Çilek Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında ilkbahar aylarında köylerde çilek bahçeleri kuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Eleşkirt ilçesindeki bir bahçede yapılan çilek hasadına katıldı.

Hüseyinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte farklı ürünlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çileğin lezzetli olduğunu ve üreticilerin ekonomisine katkı sağladığını belirten Hüseyinoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sene çilekle ilgili 6 milyon liralık bir proje hayata geçirildi. 1,5 milyonu çiftçi katkılı, geri kalan 4,5 milyon lira da Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından karşılandı. Yüzde 75 hibeli olan bu proje kapsamında 100 üreticimize 500'er metrekarelik çilek bahçesi kurulumunu yaptık. Fide dağıtımından, damlama su sistemlerine kadar tam donanımlı bahçeler kurduk."

Hüseyinoğlu, kentte gece gündüz ısı farkının fazla olması nedeniyle çileğin çok kaliteli olduğunu dile getirerek, "Bu yıl toplamda 50 dönümlük kurduğumuz bahçelerden yaklaşık 100 ton çilek bekliyoruz. Daha önceden verilen destekler ve kurulan bahçelerle 150-200 ton gibi bir hasat bekliyoruz." diye konuştu.

Üretici Yıldıray Kalabaş ise çilek üretiminin önemli olduğunu ve verimden memnun kaldığını anlattı.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika

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