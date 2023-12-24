Ağrı\'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili tutuklandı

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Ağrı'da, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. tutuklandı.
Cinsel istismar iddiasıyla dün gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine E.K, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.
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