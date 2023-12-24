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Ağrı'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili tutuklandı

Ağrı'da sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddialar üzerine başlatılan soruşturma sonucunda gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Ağrı\'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili tutuklandı
24.12.2023 - 22:05,
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Ağrı'da, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. tutuklandı.

Cinsel istismar iddiasıyla dün gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine E.K, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ağrı'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili tutuklandı - Son Dakika
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