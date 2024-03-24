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Ağrı'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı

AĞRI - Ağrı Dağı'na çıkan bir grup dağcı, kar ve fırtına nedeniyle zirveye çıkamadan geri indi.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, bir süredir bölgede etkili olan kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle zirve tırmanışını yarıda kesti. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ve kar kalınlığının dizlerine ulaşmasıyla inme kararı alan dağcılar, bölgede bulunan kurtların da kendilerine yaklaştıklarını fark edince korku dolu anlar yaşadı.