Ağrı'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı - Son Dakika
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Ağrı'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı

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Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, kar ve fırtına nedeniyle zirveye çıkamadan geri indi. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla dağcılar inme kararı aldı. Ayrıca, bölgede bulunan kurtların da kendilerine yaklaştıklarını fark eden dağcılar korku dolu anlar yaşadı.

24.03.2024 01:14  Güncelleme: 01:18
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Ağrı'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı

AĞRI - Ağrı Dağı'na çıkan bir grup dağcı, kar ve fırtına nedeniyle zirveye çıkamadan geri indi.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, bir süredir bölgede etkili olan kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle zirve tırmanışını yarıda kesti. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ve kar kalınlığının dizlerine ulaşmasıyla inme kararı alan dağcılar, bölgede bulunan kurtların da kendilerine yaklaştıklarını fark edince korku dolu anlar yaşadı.

Ağrı\'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı - Son Dakika

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