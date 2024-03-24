Ağrı'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı
AĞRI - Ağrı Dağı'na çıkan bir grup dağcı, kar ve fırtına nedeniyle zirveye çıkamadan geri indi.
Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, bir süredir bölgede etkili olan kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle zirve tırmanışını yarıda kesti. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ve kar kalınlığının dizlerine ulaşmasıyla inme kararı alan dağcılar, bölgede bulunan kurtların da kendilerine yaklaştıklarını fark edince korku dolu anlar yaşadı.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç bir otomobile çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi. Alkol testi sonucunda hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana Valiliği, Seyhan ilçesinde 2 gence sokak ortasında işkence yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Valilik, durdurulan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu fark ettiklerini ve cezai işlem uyguladıklarını belirtti. Şahsın polise tehdit ve hakarette bulunduğu için gözaltına alındığı ifade edildi. Valilik, iddiaların Cumhurbaşkanı ile bir ilgisi olmadığını vurguladı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TEM Otoyolu'nda kaza yapan 2 trafik polisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Kaza sonucunda yaralanan polisler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Bursa'da kiraz tarlasına giden 27 yaşındaki genç, başından vurulmuş şekilde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek genç şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle protesto düzenledi. İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar yeniden ivme kazandı. Son haftalarda hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş, esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin 'en sağcı hükümetinin' istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.
Tokat-Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Tır sürücüleri zincir takarak ilerleyebildi. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katıldığı Edirne mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Keşan ilçesinde düzenlenen mitingde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde konuştu. Turan ise Cumhur İttifakı'nın hizmet odaklı çalışmalarını anlattı ve seçimlere az bir süre kaldığını belirtti. Ayrıca, Turan CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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