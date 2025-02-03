Ağrı'da Donan Su Deposunda Dev Buz Sarkıtları

Ağrı'da donan su deposunda 15 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu
AĞRI - Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle su deposu dondu, 15 metre uzunluğunda dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da etkisini gösteren dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, şehir merkezinde bulunan bir su deposu eksi 20 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle tamamen dondu. 15 metre uzunluğunda dev buz sarkıtlarının oluştuğu su deposu görsel şölen sunarken, kışın ne derece etkili olduğunu gözler önüne serdi.
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