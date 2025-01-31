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Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oldu, buz sarkıtları oluştu

AĞRI - Ağrı'da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarken, evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelem Ağrı'da, uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Vatadaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.