Ağrı'da Dünya Engelliler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ağrı'da Dünya Engelliler Günü Coşkuyla Kutlandı

Ağrı'da engelli bireyler temsili mezuniyetle kutlandı, Vali Koç toplumsal farkındalığa vurgu yaptı.

03.12.2024 17:41
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Ağrı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalıkla kutlandı

AĞRI - Ağrı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen özel etkinlikte, engelli bireyler temsili mezuniyet sevinci yaşadı. Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen törene Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, il protokolü, özel gereksinimli bireyler ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali Mustafa Koç, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit birer birey olarak katılmalarının önemine dikkat çekti.

"Asıl engel gönüllerde ve zihinlerde"

Engelli bireylerin hayat standartlarını yükseltmenin ve onların sosyal hayatta daha aktif rol almasını sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Vali Koç,"Bugün, toplumumuzun en değerli bireylerinden olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek, onların toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir aradayız. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için devletimiz, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak var gücümüzle çalışıyoruz. 2024 yılı içerisinde Ağrı'da, özel bakım merkezlerinde yatılı bakım hizmeti alan engelli bireylerimize toplam 86 milyon 550 bin TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca 7.686 engelli bireyimize 284 milyon 500 bin TL engelli aylığı, 1.732 engelli yakınımıza ise 47 milyon 600 bin TL destek sağlanmıştır."ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin evde bakım hizmetlerinden şehir içi ücretsiz seyahat imkanlarına kadar birçok alanda önemli destekler sunulduğunu vurgulayan Koç, "Bu yardımlar, engelli bireylerimizin aile ortamında huzurlu bir yaşam sürmesine katkı sağlarken, onların toplumun bir parçası olarak güçlenmelerine de olanak tanımaktadır." dedi.

Program, özel gereksinimli bireylerin hazırladığı şiir, müzik ve çeşitli gösterilerle devam etti. Etkinlik, engelli bireylerin temsili mezuniyet töreniyle coşkulu bir şekilde sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da Dünya Engelliler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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