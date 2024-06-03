Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Ağrı\'da Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Ağrı Valiliği, genel asayişi sağlamak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine dayanmaktadır. Yasaklama süresince basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması gibi faaliyetler de yasaklanmıştır. Ayrıca, Ağrı güzergahını kullanarak kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere ve çıkışlara izin verilmeyecektir.

03.06.2024 23:25
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Ağrı Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, genel asayişi sağlamak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Ağrı geneli 4 Haziran saat 00.01'den başlayarak 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler, dini ve milli bayramlar hariç olmak üzere basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

Açıklamada, belirtilen tarihlerde Ağrı güzergahını kullanarak kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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