 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri ve Toplantılar Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri ve Toplantılar Yasaklandı

Ağrı\'da Gösteri Yürüyüşleri ve Toplantılar Yasaklandı

Ağrı Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşü, toplantılar, basın açıklaması gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararı, 2-5 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak ve kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla alındı.

01.02.2024 14:15
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşü, toplantılar, basın açıklaması gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları, kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi etkinliklerin 2-5 Şubat tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem ile etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs ve şahıslar, grup ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin c fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ağrı Valiliği, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri ve Toplantılar Yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:39:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri ve Toplantılar Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement